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Мужчину задержали за нападения на россиян с обувной ложкой ради их денег

В Екатеринбурге мужчина избивал обувной ложкой местных жителей и пытался их задушить

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину за нападения на жителей района Эльмаш. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

По данным ведомства, россиянин избивал беспомощных граждан, пытался их задушить и забирал деньги. В качестве оружия мужчина использовал обувную ложку или другие предметы, которые ему попадалась.

Известно, что он проник в чужую квартиру и украл 20 тысяч рублей, а также напал на пенсионера и похитил у него две тысячи рублей.

Россиянину грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Самаре 12-летняя школьница напала с ножом на мать и младшую сестру и нанесла им многочисленные тяжелые ранения.

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Екатерина Власова
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