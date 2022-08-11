Мужчину задержали за нападения на россиян с обувной ложкой ради их денег

В Екатеринбурге мужчина избивал обувной ложкой местных жителей и пытался их задушить

В Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину за нападения на жителей района Эльмаш. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

По данным ведомства, россиянин избивал беспомощных граждан, пытался их задушить и забирал деньги. В качестве оружия мужчина использовал обувную ложку или другие предметы, которые ему попадалась.

Известно, что он проник в чужую квартиру и украл 20 тысяч рублей, а также напал на пенсионера и похитил у него две тысячи рублей.

Россиянину грозит до десяти лет лишения свободы.

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