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Российская школьница напала с ножом на мать и сестру и нанесла им тяжелые раны

В Самаре 12-летняя школьница напала с ножом на мать и 4-летнюю сестру, они в реанимации

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самаре 12-летняя школьница напала с ножом на мать и младшую сестру и нанесла им многочисленные тяжелые ранения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло утром 10 августа в квартире дома на Молодежной улице, где девочка жила с родными. Пострадавшей женщине 39 лет, ее младшей дочери четыре года. Сейчас они находятся в реанимации, врачи борются за их жизни.

Мотивы нападения выясняются. Семья на спецучете не состояла. Известно, что родители напавшей россиянки развелись в 2021 году.

В мае сообщалось, что под Петербургом 17-летняя жительница Волхова дважды выстрелила в 42-летнего отца из травматического пистолета. Она также трижды ударила его ножом. После этого раненый мужчина убежал из дома, а его дочь пришла в полицию с повинной и призналась, что не понимает, почему проявила агрессию к родителю.

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Любовь Ширижик
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