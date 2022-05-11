Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной

Под Петербургом 17-летняя школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной

Под Петербургом 17-летняя жительница Волхова дважды выстрелила в 42-летнего отца из травматического пистолета. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям издания, российская школьница также трижды ударила родственника ножом. После этого раненый мужчина убежал из дома, а фигурантка пришла в полицию с повинной и призналась, что не понимает, почему проявила агрессию к родителю.

Позже правоохранители нашли потерпевшего, его госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую травму головы, перелом скулы, глазницы, огнестрельную рану лица и порезы на спине.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.