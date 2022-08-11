Парламент Новой Зеландии получил петицию с требованием выслать посла России

RNZ: в парламент Новой Зеландии поступила петиция с требованием выслать посла России Зуева

В парламент Новой Зеландии поступила петиция с требованием выслать российского посла Георгия Зуева и разорвать дипломатические отношения с Москвой, сообщает новозеландское радио RNZ.

Петицию передал депутат лейбористской партии Гурав Шарма, несмотря на то, что премьер-министр страны Джасинда Ардерн и глава МИД Нанаия Махута назвали санкции и заморозку активов лучшими способами давления на Россию.

Радиостанция отмечает, что ранее Ардрен рассказывала о рассмотрении вопроса по высылке Зуева, однако премьер предпочитает использовать существующие методы воздействия. «Высылка дипломатов из страны неизбежно приведет к тому, что Россия вышлет и наших дипломатов. Тогда у нас не будет возможности давать оценку тому, что происходит в стране и оказывать консульскую поддержку нашим гражданам», — подчеркнула она.

Рассмотрение петиции может занять долгое время.

1 августа правительство Новой Зеландии ввело очередной пакет санкций против России, который коснулся вооруженных сил и военно-промышленного комплекса. Кроме того, под санкции попали страховая компания «Согаз», РЖД, а также организации, задействованные в исследованиях и производстве военных технологий.