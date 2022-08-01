Новая Зеландия ввела очередные санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против вооруженных сил и ВПК России

Правительство Новой Зеландии ввело очередной пакет санкций против России, который коснулся вооруженных сил и военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом рассказал новозеландский министр иностранных дел Нанаи Махута, передает РИА Новости.

Кроме того, под санкции попали страховая компания «Согаз», РЖД, а также организации, задействованные в исследованиях и производстве военных технологий.

«Закон о санкциях в отношении России, который был единогласно принят парламентом Новой Зеландии в марте, допускает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на пересечение границы Новой Зеландии для морских судов и самолетов», — добавил Махута.

Ранее из-за ситуации на Украине новозеландское правительство внесло в санкционные списки 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и российское «Агентство интернет-исследований».