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Экономическая уверенность россиян стала нулевой

Исследование «Ромир» показало нулевое значение индекса экономической уверенности россиян

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Индекс экономической уверенности россиян снизился до нулевого значения, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», проведенного с первого по седьмое августа. Соответствующие данные «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе компании.

Нынешний показатель на 7 пунктов ниже того, что был зафиксирован неделей ранее. При этом почти половина людей стабильно считает, что ситуация в стране станет стабильнее в течение года или более.

Отрицательная динамика видна по разным категориям населения — и среди телезрителей, и среди тех, кто основным источником информации называет материалы, размещенные на YouTube.

Выборка исследования отражает население городов России с численностью более 10 тысяч человек. Индекс экономической уверенности отражает совокупные оценки опрошенных касательно текущей экономической ситуации и их ожидания по поводу ее развития.

Показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами и может быть отрицательным. Например, в марте, когда индекс был рассчитан впервые, он составлял минус 18, а две недели назад — минус шесть.

Ранее в августе специалисты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) представили Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА). По данным экспертов, в июне он упал до минимального значения с начала введения санкций, ставших ответом на военную операцию Москвы на Украине.

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Платон Щукин
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