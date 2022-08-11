Стоматолог перечислил вредные для здоровья зубов продукты

Стоматолог Ганиев: жевательные конфеты и соки способствуют развитию кариеса

Жевательные конфеты и фруктовые соки способствуют развитию кариеса, уверен стоматолог, предприниматель и генеральный директор московской клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев. Эти и другие вредные для здоровья зубов продукты он перечислил для «Ленты.ру».

В первую очередь он призвал отказаться от кускового сахара. Врач отметил, что сам по себе он не повреждает эмаль, но в ротовой полости могут остаться мельчайшие частицы сахара, которые являются благоприятной средой для размножения бактерий. «Результатом переработки становится органическая кислота, которая негативно влияет на здоровье организма в целом. Именно она повреждает эмаль и приводит к кариесу», — объяснил Ганиев.

При недостаточной гигиене полости рта рассказал Ганиев, бактерии размножаются активнее, что может привести к инфекционным заболеваниям десен, например, гингивиту или пародонтозу

Эксперт также объяснил вред жевательных конфет для зубов. По его словам, остатки сладостей застревают в межзубном пространстве, а затем бактерии перерабатывают их и производят органическую кислоту, разрушающую зубную эмаль. Стоматолог предупредил, что прилипающие к зубам конфеты могут «вытянуть» расшатавшуюся пломбу, и посоветовал отказаться от них обладателям брекетов, коронок и протезов. «Лучше отдайте предпочтение небольшому кусочку черного шоколада, а после — тщательно почистите зубы либо прополощите рот теплой водой», — пояснил он.

Печенье — еще один продукт, негативно влияющий на здоровье зубов. Ганиев объяснил, что в жевательных зубах есть небольшие углубления — фиссуры, в которые могут забиться остатки печенья и спровоцировать кариес. По словам врача, поверхностный фиссурный кариес на начальных этапах незаметен даже профессионалу, однако со временем зуб начнет беспокоить пациента, повысится чувствительность эмали, возникнут кариозные проявления. «Для профилактики фиссуры часто запечатывают у стоматолога. Но своевременный осмотр и правильная гигиена гораздо важнее», — сообщил он.

Холодное мороженое и горячий кофе, по мнению Ганиева, крайне опасное гастрономическое сочетание для зубной эмали. «Вспомните, как может треснуть чашка, если в нее холодную резко налить кипящую воду? По такому же принципу из-за перепада температур на эмали возникают мельчайшие трещины, которые делают зуб уязвимым перед микрочастицами пищи и кислотами, способствуют развитию бактерий и появлению кариеса», — объяснил эксперт.

Свежевыжатые соки, по словам стоматолога, также разрушительно действуют на эмаль: фруктовые кислоты в их составе размягчают ее и приводят к эрозии зуба. «Поверхность становится шероховатой, из-за чего микрочастички пищи задерживаются в ротовой полости и служат пищей для бактерий», — отметил он.

В заключение Ганиев призвал осознанно относиться к гигиене полости рта и ежедневно использовать зубную нить и ополаскиватель. «И регулярно посещать стоматолога — профессиональное ведение, обработка и гигиена способны надолго сохранить здоровье и красивую улыбку», — резюмировал он.

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