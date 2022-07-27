Стоматолог перечислила опасности неправильного пережевывания еды

Стоматолог Рублева: неправильное пережевывание еды может привести к воспалению кишечника

Чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми и избежать патологий желудочно-кишечного тракта, надо тщательно пережевывать пищу, напомнила стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она перечислила россиянам все опасности плохого пережевывания еды.

Врач сообщила, что при неправильном пережевывании твердой пищи она плохо и долго переваривается, что может привести к развитию воспаления в кишечнике и других внутренних органах. Рублева объяснила: когда человек глотает большие куски еды, слюна вырабатывается в недостаточном количестве. Из-за этого начинается деминерализация зубов, и, если этот патологический процесс вовремя не остановить при помощи врача, это может спровоцировать кариес и другие стоматологические заболевания.

Помимо плохого пережевывания пищи вредно еще и жевание пищи только с одной стороны, продолжила Рублева. «Если вы будете пережевывать еду только правой или левой стороной зубов, со временем она сотрется. Это чревато асимметрией лица», — заключила она.

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