Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории

Радио и телевидение Черногории сообщает об 11 погибших в результате стрельбы в Цетине

Фото: Risto Bozovic / AP

11 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина в исторической столице Черногории Цетине. Об этом пишет Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.

Еще шестеро получили ранения, в том числе сотрудник полиции. Предполагается, что трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападавший выбежал на улицу и начал беспорядочно стрелять в прохожих. Он был убит в ходе стычки с полицией.

По неофициальной информации, нападавший — 34-летний мужчина. Очевидцы сообщают, что, стреляя в прохожих, он также не подпускал к раненым кареты скорой помощи. Среди пострадавших есть дети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
Сексолог рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада
Специалист Сивков раскрыл планы Украины относительно Запорожской АЭС
Застрявшего вора спасли из прорытого им тоннеля в банк
Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии
«Торино» назвали трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие
11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории
Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.