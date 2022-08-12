11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории

Радио и телевидение Черногории сообщает об 11 погибших в результате стрельбы в Цетине

11 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил неизвестный мужчина в исторической столице Черногории Цетине. Об этом пишет Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.

Еще шестеро получили ранения, в том числе сотрудник полиции. Предполагается, что трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападавший выбежал на улицу и начал беспорядочно стрелять в прохожих. Он был убит в ходе стычки с полицией.

По неофициальной информации, нападавший — 34-летний мужчина. Очевидцы сообщают, что, стреляя в прохожих, он также не подпускал к раненым кареты скорой помощи. Среди пострадавших есть дети.