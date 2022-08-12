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В Черногории неизвестный устроил стрельбу и убил семь человек

Vijesti: в городе Центине в Черногории неизвестный устроил стрельбу, семь человек погибли

Фото: globallookpress.com

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в исторической столице Черногории Цетине и убил несколько человек. Об этом сообщает местный портал Vijesti.

По информации издания, в результате атаки погибли не менее семи человек. Как минимум шестеро получили ранения. Отмечается, что причиной стрельбы стала семейная ссора. Нападавший погиб, по некоторым данным, он был застрелен сотрудниками полиции.

РИА Новости сообщает, что мужчина шел по улицам города и расстреливал прохожих. Он также не подпускал к раненым кареты скорой помощи. Среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось, что количество случаев массовой стрельбы в США с начала 2022 года достигло 400. Отмечается, что семь случаев массовой стрельбы произошли в различных штатах по всей стране только за выходные 6-7 августа.

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Виктория Кондратьева
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