В США подсчитали количество массовых перестрелок с начала года

Gun Violence Archive: в США с начала 2022 года произошло 400 случаев массовой стрельбы

Количество случаев массовой стрельбы в США с начала 2022 года достигло 400. Такую статистику приводит американский портал Gun Violence Archive, передает РИА Новости.

«В США в этом году произошло 400 перестрелок, когда были ранены или убиты более четырех человек», — указывает портал.

Отмечается, что семь случаев массовой стрельбы произошли в различных штатах по всей стране только за последние выходные.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, «не является абсолютом». Такое заявление американский лидер сделал во время телеобращения к согражданам в связи с имевшими в последнее время в США место случаями массовой стрельбы.

Телеканал CBS отмечал, что большинство американцев (72 процента) уверены, что массовые стрельбы можно предотвратить, если приложить усилия. В ходе исследования выяснилось, что республиканцы в большей степени, чем демократы, склонны считать подобные инциденты неотъемлемой частью «свободного общества», с которой следует примириться.