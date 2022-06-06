Американцы рассказали о способах предотвратить инциденты со стрельбой

Опрос CBS News: республиканцы назвали массовые стрельбы частью «свободного общества»

Большинство американцев (72 процента) уверены, что массовые стрельбы можно предотвратить, если приложить усилия. Это следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News.

Вместе с тем, в ходе исследования выяснилось, что республиканцы в большей степени, чем демократы, склонны считать подобные инциденты неотъемлемой частью «свободного общества», с которой следует примириться.

В качестве способов сокращения случаев массовой стрельбы демократы предложили тщательнее проверять покупателей оружия, запретить полуавтоматическое оружие, вводить законы, позволяющие изымать оружие у признанных судом опасными для общества или самих себя людей, а также уделять больше внимания выявлению и лечению психических расстройств.

В свою очередь, республиканцы сочли, что для уменьшения числа подобных инцидентов нужно уделять больше внимания выявлению и лечению психических расстройств, увеличить присутствие полицейских и охранников в общественных местах, повысить религиозность населения, а также разрешить носить оружие большему числу законопослушных граждан.

5 июня при стрельбе возле бара в американском городе Чаттануга (штат Таннесси) погибли три человека. Также в этот день три человека погибли, еще минимум 12 получили ранения в ходе стрельбы на улицах города Филадельфия в США. Экстренные службы зафиксировали информацию о перестрелке около полуночи по местному времени.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, «не является абсолютом». Такое заявление американский лидер сделал во время телеобращения к согражданам в связи с имевшими в последнее время в США место случаями массовой стрельбы.