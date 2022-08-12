Умерла пострадавшая в ДТП американская актриса Энн Хеч

Попавшая в ДТП американская актриса Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет

Американская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в аварии в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу, 12 августа, в возрасте 53 лет, об этом пишет The Guardian со ссылкой на семью артистки.

Близкие актрисы подтвердили журналистам факт смерти Хеч. Подруга звезды, дизайнер Нэнси Дэвис, написала в социальных сетях пост, посвященный Хеч. «Моя любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга Энн Хеч отправилась на небеса», — поделилась она с подписчиками.

Ранее стало известно, что устроившую ДТП и попавшую в больницу с сильными ожогами в критическом состоянии актрису отключат от аппарата жизнеобеспечения.

6 августа 53-летняя актриса на своем MINI Cooper врезалась в гараж многоквартирного дома на Уолгроув-авеню, где ее успели сфотографировать местные жители.