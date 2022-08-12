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Устроившая ДТП актриса Энн Хеч будет отключена от аппарата жизнеобеспечения

Энн Хеч будет отключена от системы жизнеобеспечения после проверки ее органов на донорство

Фото: Jesse Grant / Getty Images

53-летнюю голливудскую актрису Энн Хеч, устроившую ДТП в Лос-Анджелесе и попавшую в больницу с сильными ожогами в критическом состоянии, отключат от аппарата жизнеобеспечения. Об этом сообщает DailyMail.

По словам родственников знаменитости, мозг артистки, находящейся в коме, умер и сейчас она «технически» остается жива благодаря системе ИВЛ. Близкие звезды приняли решение отключить ее от аппарата, поддерживающего жизнь Хеч, после того, как ее органы будут проверены на донорство.

Семья актрисы добавила, что Хеч изначально планировала передать часть своих органов после смерти людям, которые в этом нуждаются.

«К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», — поведали родственники знаменитости.

В субботу, 6 августа, Энн Хеч устроила ДТП, врезавшись сначала в гараж многоквартирного комплекса, а потом в дом, и попала в больницу с сильными ожогами. Полиция выдвинула версию о том, что актриса была пьяна, однако в ее крови не было обнаружено алкоголя. В результате экспертизы в ее организме нашли следы кокаина.

Энн Хеч известна своими работами в фильмах «Донни Браско» , «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Шесть дней, семь ночей» , «Психо», «Шальная карта», «Час истины» и в сериалах «Раскопки», «Последствия», «Отважные», «База Куантико», «Полиция Чикаго».

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Анастасия Астахова
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