В российском регионе собрали первый урожай арктического картофеля

Селекционеры собрали на Ямале первый урожай арктического картофеля

На Ямальской опытной станции в Салехарде селекционеры вырастили в лабораторных условиях и собрали первый урожай арктических сортов картофеля. Об этом сообщает портал Go Arctic.

Сотрудники тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и Тюменского госуниверситета с 2021 года работают над созданием сорта картофеля, который будет не только устойчив к вирусам, бактериям и вредителям, но также сможет расти в условиях климата Арктики и приполярных районов России.

Сейчас селекционеры выводят первое поколение морозостойких овощей. Специалисты планируют уже к 2024 году подготовить картофель для выращивания на Ямале и в других регионах Заполярья и Крайнего Севера. На массовом рынке арктический овощ может появиться в 2025 году.

Похожий проект организовали сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. В 2020 году им удалось вырастить в Арктике арбузы и дыни, которые почти не уступали выращенным на Кубани образцам.

Ранее в Пинежском районе Архангельской области фермеры нашли способ выращивать картофель без колорадских жуков. По их словам, арктический климат создает идеальные условия для овоща, так как за лето в регионе выпадает больше осадков, чем в жарких широтах. Кроме того, до Пинежья не добирается колорадский жук, что избавляет фермеров от необходимости использовать химию для обработки растений.