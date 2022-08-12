69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В российском регионе собрали первый урожай арктического картофеля

Селекционеры собрали на Ямале первый урожай арктического картофеля

Фото: Shutterstock

На Ямальской опытной станции в Салехарде селекционеры вырастили в лабораторных условиях и собрали первый урожай арктических сортов картофеля. Об этом сообщает портал Go Arctic.

Сотрудники тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и Тюменского госуниверситета с 2021 года работают над созданием сорта картофеля, который будет не только устойчив к вирусам, бактериям и вредителям, но также сможет расти в условиях климата Арктики и приполярных районов России.

Сейчас селекционеры выводят первое поколение морозостойких овощей. Специалисты планируют уже к 2024 году подготовить картофель для выращивания на Ямале и в других регионах Заполярья и Крайнего Севера. На массовом рынке арктический овощ может появиться в 2025 году.

Похожий проект организовали сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. В 2020 году им удалось вырастить в Арктике арбузы и дыни, которые почти не уступали выращенным на Кубани образцам.

Ранее в Пинежском районе Архангельской области фермеры нашли способ выращивать картофель без колорадских жуков. По их словам, арктический климат создает идеальные условия для овоща, так как за лето в регионе выпадает больше осадков, чем в жарких широтах. Кроме того, до Пинежья не добирается колорадский жук, что избавляет фермеров от необходимости использовать химию для обработки растений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
Сексолог рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада
Специалист Сивков раскрыл планы Украины относительно Запорожской АЭС
Застрявшего вора спасли из прорытого им тоннеля в банк
Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии
«Торино» назвали трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие
11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории
Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.