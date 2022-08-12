На Кубани пройдет фестиваль «Таманская лоза — 2022»

В станица Тамань 20 августа пройдет фестиваль виноградарства и виноделия

На Кубани 20 августа стартует фестиваль виноградарства и виноделия «Таманская лоза — 2022». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Уточняется, что местом проведения праздника выбран Темрюкский район. Мероприятие пройдет на центральной набережной, расположенной в станице Тамань. Гостям будут доступны для посещения эногастрономическая набережная, площадь впечатлений, лаунж-зона и фуд-корт азово-черноморской кухни.

«С 11:00 до 19:00 на набережной, в сквере имени Лермонтова и в парке имени Головатого пройдет развлекательная программа. Атмосферу фестиваля будут создавать красочные элементы в оформлении, фотозоны и ярмарка сельскохозяйственных производителей, галерея виноделен Краснодарского края (дегустация и продажа брендовых вин)», — рассказали в пресс-службе района.

Кроме того, в рамках праздника будут проходить выступления творческие коллективов, различные мастер-классы, организованы винные гонки, детская анимация. Вечером участников фестиваля ждет награждение лучших виноделов, танцевально-акробатическое шоу, шоу флайбордистов и выступление кавер-групп. Завершится мероприятие фейерверком.⠀

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