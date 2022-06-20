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Названы пять лучших городов России для гастрономических путешествий

Bronevik.com назвал Казань и Абрау-Дюрсо лучшими местами для гастрономического туризма

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Российским туристам назвали пять городов с лучшей кухней для гастрономических путешествий. Список мест приводится в пресс-релизе национального сервиса по бронированию отелей Bronevik.com, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь путешественникам посоветовали отправиться в Казань. Помимо эчпочмаков, губадии и кыстыбыя, там можно попробовать блюда из вяленого гуся, татарский хамон и чак-чак.

За качественным вином и оригинальными десертами стоит поехать в Абрау-Дюрсо. Как уточнили эксперты, здесь в меню ресторанов предлагают необычные десерты: печенье с вяленой вишней, слоеные улитки, сочники и шоколад ручной работы.

Еще одним направлением гастрономического туризма стал Новосибирск, знаменитый разнообразной уличной едой. По словам местных жителей, все гости города обязаны попробовать пельмени, которые в Новосибирске готовят по уникальным рецептам.

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Кроме того, россиянам предложили посетить Краснодарский край, где у туристов угощают разным локальными блюдами, которых нет в других регионах России. В частности, речь идет о рыбах и морепродуктах.

В заключении специалисты порекомендовали съездить в Якутию, где можно попробовать разные виды дичи: конину, говядину и оленину.

Ранее в июне сервис поездок и путешествий «Туту.ру» составил подборку гастрономических фестивалей, которые пройдут в разных городах России летом 2022 года. 1 июля в деревне Нижние Нарыкары Ханты-Мансийского автономного округа пройдет фестиваль «Уха на Оби». 2 июля состоится фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» в Удмуртской республике. Фестиваль вишни «Вишневарово» в Тамбовской области запланирован с 15 по 16 июля.

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Мария Гейн
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