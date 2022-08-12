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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в российском регионе

Десять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с прицепом грузовика в Коми

Фото: МВД По Республике Коми

В Коми десять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса ПАЗ с прицепом грузовика. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

По данным ведомства, ДТП произошло поздно вечером 11 августа в Сосногорском районе. Автобус двигался в сторону Ухты, когда водитель не справился с управлением и протаранил припаркованный на проезжей части прицеп грузовика.

В результате аварии в российском регионе водитель автобуса и девять пассажиров, среди которых подросток, получили травмы различной степени тяжести. Госпитализация потребовалась одному человеку. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

В МВД подчеркнули, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в Оренбурге два автобуса столкнулись из-за того, что водитель одного из них ехал слишком близко к другому. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Константин Лысяков
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