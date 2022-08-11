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Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в российском городе

В Оренбурге столкнулись два автобуса с пассажирами, пострадали пять человек

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Оренбурге пять человек пострадали и были госпитализированы из-за ДТП, в котором столкнулись два автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

Согласно сообщению полиции, авария произошла из-за того что водитель одного из автобусов ехал слишком близко ко второму, не успел затормозить и врезался в него.

«Водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом "Волгабас". В результате ДТП пять пассажиров автобусов бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение», — приводит агентство сообщение пресс-службы полиции.

На месте работают сотрудники ГИБДД. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в ДТП с участием грузовика заживо сгорели пять человек. Авария произошла на российской дороге Волгодонск — Зимовники.

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Валерий Розенберг
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