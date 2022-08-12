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Минобороны отчиталось о сбитых украинских беспилотниках и снарядах

Российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников и два снаряда HIMARS
СюжетМинобороны:

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских беспилотников и два снаряда HIMARS. Об этом в пятницу, 12 августа, журналистам заявили в Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Егоровка, Спартак, Архангеловка и Волхов Яр. Два снаряда HIMARS системы ПВО сбили в районе Новой Каховки.

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Также ведомство отчиталось о четырех сбитых снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космическим силам России (ВКС) удалось сбить вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.

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Никита Абрамов
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