Минобороны отчиталось о сбитых украинских беспилотниках и снарядах

Российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников и два снаряда HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских беспилотников и два снаряда HIMARS. Об этом в пятницу, 12 августа, журналистам заявили в Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Егоровка, Спартак, Архангеловка и Волхов Яр. Два снаряда HIMARS системы ПВО сбили в районе Новой Каховки.

Также ведомство отчиталось о четырех сбитых снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космическим силам России (ВКС) удалось сбить вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.