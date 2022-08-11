ВКС России сбили вертолет Ми-24 под Днепропетровском

МО РФ заявило, что истребительная авиация сбила вертолет Ми-24 в Днепропетровской области

За минувшие сутки Воздушно-космическим силам России (ВКС) удалось сбить вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области. Об этом заявил журналистам в четверг, 11 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что истребительная авиация поразила цель.

По словам Конашенкова, российские ракетные войска и артиллерия также уничтожили за сутки 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях, уточнили в Минобороны.

Ранее российское ведомство отчиталось о сбитых в воздушных боях украинских самолетах Су-25 и МиГ-29.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.