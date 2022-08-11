Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВКС России сбили вертолет Ми-24 под Днепропетровском

МО РФ заявило, что истребительная авиация сбила вертолет Ми-24 в Днепропетровской области
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки Воздушно-космическим силам России (ВКС) удалось сбить вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области. Об этом заявил журналистам в четверг, 11 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что истребительная авиация поразила цель.

По словам Конашенкова, российские ракетные войска и артиллерия также уничтожили за сутки 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях, уточнили в Минобороны.

Ранее российское ведомство отчиталось о сбитых в воздушных боях украинских самолетах Су-25 и МиГ-29.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Банки согласились изменить условия по кредитам россиян на триллионы рублей
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.