Минобороны заявило о сбитых в воздушных боях украинских Су-25 и МиГ-29

Минобороны заявило о сбитых в воздушных боях трех самолетах ВСУ в Николаевской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушных боях сбили три украинских самолета в небе над Николаевской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в боях в районе Новохристофоровки был уничтожен Су-25, в районе Троицко-Сафоново — МиГ-29, в районе Новоселье — Су-27.

Российские войска также поразили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — их сбили средства ПВО в небе над Донецкой народной республикой (ДНР).

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении двух украинских военных самолетов Су-25. Министерство сообщило, что один из них был замечен и ликвидирован средствами ПВО в районе Радгоспное в Херсонской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.