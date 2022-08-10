Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о сбитых в воздушных боях украинских Су-25 и МиГ-29

Минобороны заявило о сбитых в воздушных боях трех самолетах ВСУ в Николаевской области

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушных боях сбили три украинских самолета в небе над Николаевской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в боях в районе Новохристофоровки был уничтожен Су-25, в районе Троицко-Сафоново — МиГ-29, в районе Новоселье — Су-27.

Материалы по теме:
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Российские войска также поразили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — их сбили средства ПВО в небе над Донецкой народной республикой (ДНР).

Ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении двух украинских военных самолетов Су-25. Министерство сообщило, что один из них был замечен и ликвидирован средствами ПВО в районе Радгоспное в Херсонской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
Генерал ДНР Ташкент осужден на три года за аферу на пять миллионов долларов
В ДНР назвали место проведения трибунала над пленными
Российские войска нанесли удар по пункту управления полка «Айдар» в ДНР
В России допустили возвращение турбины для «Северного потока» в Канаду
Российский «Триумф» отразил условный удар противника на учениях
Минобороны заявило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард» на Украине
В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Минобороны заявило об утрате боеспособности 56-й бригады ВСУ
Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.