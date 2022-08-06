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Российские военные уничтожили два украинских Су-25

В Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили два украинских Су-25

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские военные уничтожили два украинских самолета Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, один самолет был сбит оперативно-тактической авиацией во время боя вблизи Солнцево в Кировоградской области. При этом второй самолет Украины был замечен и ликвидирован средствами ПВО в районе Радгоспное в Херсонской области.

Помимо этого, как отмечается, российские средства ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов. Как сказал Конашенков, все эти беспилотники были зафиксированы в небе над Дибровным, Долгеньким, Пришибом, Байраком и Волковым Яром в Харьковской области и еще над селом Пологи в Запорожской области.

Ранее российские военные ликвидировали взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американские РСЗО HIMARS в Харьковской области. Кроме того, были подавлены еще пять взводов РСЗО «Град», артиллерийский взвод «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода Д-30. В Минобороны также рассказали, что российские военные ликвидировали более 400 бойцов бригады ВСУ в Херсонской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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