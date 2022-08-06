Российские военные ликвидировали взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом

В Минобороны сообщили, что уничтожили украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом

Российские военные ликвидировали взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американские РСЗО HIMARS в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы. Российские военные провели операцию в районе Пятигорского, расположенного в Харьковской области.

Кроме того, подавлены еще пять взводов РСЗО «Град», артиллерийский взвод «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода Д-30. Конашенков также уточнил, что военные ликвидировали еще три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Новые цели были поражены на огневых позициях вблизи Авдеевки, Соледара, Северска, Серебрянки, Артемовска, Георгиевки, а также сел Новгородское и Великая Новоселка в ДНР. Некоторые взводы артиллерии также находились в районе Калиновки и Доброго в Николаевской области.

Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вошли в район позиций, где военные Украины разместили американские РСЗО HIMARS. По словам военного эксперта Бориса Рожина, это «хорошие новости», что бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке российской артиллерии «смогли зайти в Артемовск».

Помимо этого, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. В Генштабе ВС Украины также заявляли, что ВСУ отошли от занимаемых позиций в районе Авдеевки и в направлении Артемовска.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.