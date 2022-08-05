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Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в район развертывания ВСУ систем HIMARS

Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в район позиций на Украине, где ВСУ разместили системы HIMARS

Фото: телеграм-канал «Сolonelcassad»

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вошли в район позиций, где военные Украины разместили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина.

В сообщении он написал о «хороших новостях» — что бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке российской артиллерии «смогли зайти в Артемовск». Рожин отметил, что сейчас в городе продолжаются бои — войска вышли на улицу Патриса Лумумбы.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. Помимо этого, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили занимаемые позиции. В частности, речь шла о 54-й механизированной, а также 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, действовавших в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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