Седан переехал кабриолет Lamborghini за 17 миллионов рублей и попал на видео

Седан Hyundai переехал кабриолет Lamborghini за 17 миллионов рублей в Лидсе, Британия

Авария, в ходе которой серый автомобиль Hyundai переехал белый суперкар Lamborghini на дороге в городе Лидс, Великобритания, попал на видео. Кадры происшествия публикует The Sun.

Инцидент произошел в четверг, 11 августа, в 10:24 утра по местному времени, однако известно о нем стало только сейчас. На кадрах ролика роскошный кабриолет итальянского производителя сталкивается с корейским седаном, а затем последний заезжает на его кузов.

По информации издания, стоимость такого Lamborghini составляет 250 тысяч фунтов стерлингов (17 миллионов рублей). В настоящее время машина нуждается в серьезном ремонте. Прибывшая на место полиция сообщила, что ни один из участников ДТП серьезно не пострадал.

В августе 2020 года стало известно о мужчине, который одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.