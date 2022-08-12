Китай увеличит расчеты в нацвалюте в торговле с Россией

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Китай будет увеличивать расчеты в нацвалютах в торговле с Россией

Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, заверил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя текущую ситуацию, дипломат отметил, что санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России, вызвали «определенные помехи» в российско-китайском сотрудничестве, и теперь представителям обеих стран необходимо оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все трудности, связанные с расчетами в двусторонней торговле.

«Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты, чтобы обеспечить стабильное развитие двусторонней торговли», — добавил Ханьхуэй.

Посол подчеркнул, что Пекин и Москва уже не один год используют нацвалюту в двусторонней торговле. По его словам, доля юаня в двусторонних торговых расчетах между КНР и Россией поднялась с 3,1 процента в 2014 году до 17,9 процента в 2021. При этом, заметил дипломат, роль нацвалюты как платежного средства укрепляется, снижая валютные риски предприятий и экономя затраты на обменный курс.

Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвали три сценария развития экономики России под санкциями. При этом все они подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере еще на 10-15 лет.