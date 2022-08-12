В России выявили 27 810 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 27 810 случаев COVID-19, выздоровели 14 320, умерли 57 человек

В России за последние сутки выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 824 282. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 25 815.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7381), Санкт-Петербурге (3229) и Московской области (2902). Меньше всего — на Чукотке (8 случаев), в Ненецком автономном округе ( 2 случая).

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписали 14 320 человек. Это на 0,7 процента больше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки в стране госпитализировали 2619 человек, это на 3,7 процента больше по сравнению с 11 августа.

В России за сутки зарегистрировали 57 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 383 011 человек.