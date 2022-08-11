Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили максимальное с 25 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 25 815 случаев COVID-19, выздоровели 14 221, умерли 52 человека

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 25 815 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 25 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 796 472. Об этом в четверг, 11 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 23 771.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7899), в Петербурге (2940) и Московской области (2521). Меньше всего — в Ингушетии (7 случаев), Магаданской области (9 случаев), в Еврейской автономной области и Карачаево-Черкессии (по 19 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2525. За этот же период 14 221 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 089 941.

За сутки умерли 52 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 954 человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ в Артемовске
Откровенное видео Бузовой вызвало смех в сети
На «Госуслугах» появилась возможность оформления ДТП без вызова полиции
Самая популярная соцсеть России поставила несколько рекордов
В Совфеде назвали сдерживающий от ядерного удара фактор
Завуча оштрафовали на 40 тысяч рублей за «ЛГБТ-танец» российских лицеистов
В России выявили максимальное с 25 марта число случаев COVID-19
В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов в Турцию
Российский генерал назвал задачи HIMARS в Польше
Пьяная россиянка до смерти забила трехмесячного сына из-за плача
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.