В России выявили максимальное с 25 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 25 815 случаев COVID-19, выздоровели 14 221, умерли 52 человека

В России за последние сутки выявили 25 815 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 25 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 796 472. Об этом в четверг, 11 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 23 771.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7899), в Петербурге (2940) и Московской области (2521). Меньше всего — в Ингушетии (7 случаев), Магаданской области (9 случаев), в Еврейской автономной области и Карачаево-Черкессии (по 19 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2525. За этот же период 14 221 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 089 941.

За сутки умерли 52 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 954 человека.