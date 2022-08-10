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В России выявили максимальное с 26 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 23 771 случай COVID-19, выздоровели 14 552, умерли 56 человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 23 771 случай заражения коронавирусом — это максимум с 26 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 770 657. Об этом в среду, 10 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 16 325.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8608), в Петербурге (2894) и Московской области (1525). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (2 случая), Ингушетии (6 случаев) и на Чукотке (7 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2666. За этот же период 14 552 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 075 720.

За сутки умерли 56 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 902 человек.

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Анастасия Шейкина
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