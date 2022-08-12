Истребитель Южной Кореи разбился у западного побережья страны

Истребитель F-4E ВВС Южной Кореи разбился у западного побережья страны

Истребитель F-4E ВВС Южной Кореи разбился у западного побережья страны во время миссии над побережьем Желтого моря. Об этом сообщает РИА Новости.

ВВС страны уточнили, что оба пилота успешно катапультировались. Крушение произошло, когда самолет возвращался на базу в Сувоне. В настоящий момент создана группа, которая расследует обстоятельства происшествия.

23 мая два истребителя Rafale столкнулись во время авиашоу Meeting de l’air во Франции. Сообщается, что инцидент произошел днем 22 мая в районе коммуны Коньяк (департамент Шаранта) неподалеку от 709-й военно-воздушной базы. В результате ЧП у одного из самолетов повреждена хвостовая часть, обломки упали на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю.