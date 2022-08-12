Россиянин зарезал знакомого за оскорбление сожительницы

В Приморском крае арестовали россиянина, убившего гостя за оскорбление сожительницы

В Приморском крае арестовали 53-летнего россиянина, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 августа обвиняемый в своем доме в селе Верхний Перевал распивал алкоголь со знакомым и сожительницей. В какой-то момент гость принялся оскорблять женщину, после чего между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес несколько ударов обидчику. Ранения оказались смертельными, и мужчина умер.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

11 августа сообщалось, что в Москве мужчина зарезал пригласившего его в гости знакомого во время дискуссии о специальной военной операции (СВО) на Украине.