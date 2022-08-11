Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин убил пригласившего его в гости знакомого во время спора о спецоперации

В Москве мужчина зарезал пригласившего его в гости знакомого во время спора о спецоперации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве мужчина зарезал пригласившего его в гости знакомого во время дискуссии о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

3 августа россиянин пригласил в гости двоих приятелей, после чего вместе с ними стал распивать спиртное. Во время застолья мужчины начали обсуждать обострение конфликта на Украине. Выяснилось, что один из гостей поддерживает спецоперацию, а хозяин квартиры негативно относится к действиям российской армии.

После этого сторонник СВО взял на кухне нож и несколько раз ударил им оппонента. После этого раненый мужчина упал на диван, а его товарищи разошлись по домам. Спустя пять дней тело убитого обнаружила его супруга.

Зарезавший его россиянин сам явился в полицию с повинной, сообщил, что не хотел никого убивать, и признался, что схватился за нож, так как был возмущен неуважением к российским военным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о сложностях установления потолка цен на нефть из России
Стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих зубных паст
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Зеленский призвал технологически изолировать Россию
Российские полицейские приняли школьника за закладчика и избили его
ВСУ ударили по Запорожской АЭС второй раз за день
Российский чиновник на видео сварил друзьям-академикам уху из краснокнижной рыбы
В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»
Летящий экстремально низко самолет распугал туристов на пляже и попал на видео
Россияне рекордно закупились валютой и вывели миллиарды долларов за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.