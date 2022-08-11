Россиянин убил пригласившего его в гости знакомого во время спора о спецоперации

В Москве мужчина зарезал пригласившего его в гости знакомого во время спора о спецоперации

В Москве мужчина зарезал пригласившего его в гости знакомого во время дискуссии о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

3 августа россиянин пригласил в гости двоих приятелей, после чего вместе с ними стал распивать спиртное. Во время застолья мужчины начали обсуждать обострение конфликта на Украине. Выяснилось, что один из гостей поддерживает спецоперацию, а хозяин квартиры негативно относится к действиям российской армии.

После этого сторонник СВО взял на кухне нож и несколько раз ударил им оппонента. После этого раненый мужчина упал на диван, а его товарищи разошлись по домам. Спустя пять дней тело убитого обнаружила его супруга.

Зарезавший его россиянин сам явился в полицию с повинной, сообщил, что не хотел никого убивать, и признался, что схватился за нож, так как был возмущен неуважением к российским военным.