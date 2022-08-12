Аналитик спрогнозировал возможное падение доллара

Аналитик Буйволов спрогнозировал возможное падение доллара из-за данных по инфляции в США

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал возможное падение доллара в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, инфляции в США за июль она ускорилась на 8,5 процента, тогда как эксперты предполагали рост на 8,7 процента. При этом месяцем ранее показатель составлял 9,1 процента.

Буйволов считает, что для рынка эта статистика будет позитивной, однако доллар может упасть к прочим мировым валютам. «Мы видим его ослабление по отношению к другим валютам развитых стран. Тем не менее с учетом разницы в ключевых ставках сильного ослабления ждать пока не стоит», — сказал он.

По словам аналитика, нынешнее замедление не сильно связано с денежно-кредитным ужесточением. Эксперт подчеркнул, что эффект от него проявится лишь через несколько месяцев. Он считает, что дальнейшая ситуация с долларом будет зависеть от действий ФРС, которая может начать медленнее повышать ключевую ставку.

Ранее глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал возможную замену доллару. По его словам, ей может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС. По мнению экономиста, в первую очередь, России и другим участникам БРИКС необходимо снизить зависимость от доллара во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга.