Экономист назвал замену доллару

Экономист Шульгин назвал международную резервную валюту стран БРИКС заменой доллару

Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал возможную замену доллару в беседе с агентством «Прайм». По его словам, ей может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС.

По мнению экономиста, в первую очередь, России и другим участникам БРИКС необходимо снизить зависимость от доллара во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга. «Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций», — констатировал он. Шульгин добавил, что основной тенденцией валютного рынка России будет снижение роли доллара и евро и увеличение роли валют дружественных стран и рубля.

Эксперт отметил, что новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены национальные валюты стран БРИКС, а также защитить их от рисков расчетов в долларах и евро. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития, предположил он. Она также должна коррелироваться с курсами входящих в нее валют, но роль каждого участника в корзине должна быть значимой.

В июне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что потребность в резервной валюте на основе корзины валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) назрела уже давно. Однако к выбору ее разработки надо подойти очень внимательно, считает он.