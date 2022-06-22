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В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты

Депутат Делягин заявил о назревшей потребности создания резервной валюты в БРИКС
Михаил Делягин

Михаил Делягин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Потребность в резервной валюте на основе корзины валют стран БРИКС(Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) назрела уже давно. Тема актуальна, и в ней можно достичь успеха, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. О перспективах появления новой резервной валюты он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Альтернатива токсичному доллару

Президент России Владимир Путин сообщил, что на основе корзины валют стран БРИКС может быть создана новая международная резервная валюта. По его словам, Россия предлагает другим государствам подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. СПФС считается альтернативой SWIFT, с отключением от которой столкнулась часть российских банков.

Перспективы у валюты очень хорошие. Самое главное, чтобы ее создание поручили строителям, а не могильщикам

Михаил Делягиндепутат Госдумы

«Необходимость в этом есть, потому что доллар стал токсичной валютой и валютой, которая в любой момент может быть украдена. Поэтому нужно находить замену для доллара хотя бы в части свободного мира, который не присоединяется к американским тоталитарным санкциям», — считает Делягин.

Михаил Делягин добавил, что нужно внимательно подойти к выбору разработка валюты.

«Все зависит от того, кто будет заниматься разработкой со стороны России. Если это будет поручено российским либералам, для которых солнце всходит в Вашингтоне, то они саботируют это начинание. Будет братская могила и разрушение идеи», — заявил он.

Как будет создаваться валюта?

Депутат объяснил, какие параметры может включать в себя новая валюта и для каких целей она будет использоваться.

«Страны БРИКС в расчетах между собой и между желающей частью мира будут пользоваться синтетической валютой. Простой путь создания валюты — это собрать синтетическую валюту из валют стран БРИКС, а сложный путь — включить в нее технологический, энергетический и ресурсный параметры, фьючерсы и валюты стран БРИКС. Этим вопросом будут заниматься профессионалы», — заключил он.

Также в ходе выступления на деловом форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пренебрегают базовыми принципами мировой экономики, в результате чего экономический кризис приобретает хронический характер.

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Алена Шевченко
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