Сын Нэнси Пелоси оказался владельцем доли в китайской компании

NY Post: сын сенатора Нэнси Пелоси владеет долей в китайской компании

Сын сенатора палаты представителей США Нэнси Пелоси по имени Пол, сопровождавший политика в ее скандальной поездке на Тайвань, оказался владельцем доли в китайской технологической компании. Об этом сообщило издание NY Post со ссылкой на данные официальных отчетов.

По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам, Пол Пелоси владеет 700 тысячами акций китайской Borqs Technologies и является крупнейшим акционером компании после генерального директора Пэта Сек Юен Чана. 53-летний Пелоси-младший работает консультантом совета директоров в фирме, рыночная стоимость которой оценивается в 22 миллиона долларов.

Ситуация вокруг Тайваня усложнилась после визита Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента США не подтверждали информацию о том, посетит ли спикер палаты представителей США Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин счел поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

1 февраля 2022 года стало известно, что Пол Пелоси оказался замешан в мошеннической схеме с недвижимостью. В ходе расследования дела строительного инспектора Берни Каррана была найдена его переписка с неким Клиентом 9, который перечислил полторы тысячи долларов на благотворительный счет, чтобы якобы «решить проблемы с убогой ночлежкой в Сан-Франциско».