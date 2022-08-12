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Бывшего инспектора ГИБДД осудили на пять лет за мошенничество в отношении судьи

В Татарстане экс-инспектора ГИБДД осудили на пять лет за мошенничество в отношении судьи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Татарстане бывшего инспектора ДПС ГИБДД осудили на пять лет за мошенничество. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, в 2017 году сотрудники СКР расследовали дело о покушении на взяточничество в отношении трех местных жителей. Позже следователи выяснили, что к преступлению причастна мировая судья судебного участка №1 Кировского района Казани. Не желая становиться фигуранткой дела, она обратилась к инспектору ДПС, который позиционировал себя как человек «с большими связями в силовых структурах». Страж порядка предложил за пять миллионов рублей помочь россиянке избежать уголовной ответственности.

Женщина согласилась и передала ему деньги. При этом свое обещание инспектор не выполнил. Тогда женщину приговорили к четырем годам колонии. Позже бывшая судья написала явку с повинной и призналась в передаче денег сотруднику МВД.

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Елизавета Новикова
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