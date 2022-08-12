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Россиянка родила на Эльбрусе

МЧС: российская туристка родила ребенка на Эльбрусе на высоте 3800 метров

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российская туристка родила ребенка на станции канатной дороги Гара-Баши на горе Эльбрус, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

12 августа во время подъема по канатной дороге у туристки отошли воды. Женщине пришлось рожать на станции Гара-Баши, которая находится на высоте 3800 метров. К моменту, когда спасатели МЧС подоспели на помощь, ребенок уже появился на свет.

Под наблюдением спасателей туристку с новорожденным мальчиком доставили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи. В ведомстве подчеркнули, что с подобным случаем столкнулись впервые.

В январе сообщалось, что пассажирка авиакомпании «Аэрофлот» родила ребенка во время полета из Москвы в Пунта-Кану. Отмечалось, что роды прошли благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа.

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Дарья Рыбак
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