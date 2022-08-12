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Названа страна с рекордными выбросами в атмосферу из-за лесных пожаров

Во Франции из-за лесных пожаров в атмосферу попал почти миллион тонн углерода
СюжетЛесные пожары:

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Францию назвали страной, в которой из-за масштабных лесных пожаров в атмосферу выброшено рекордное количество углерода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные службы «Коперник», которая занимается мониторингом погоды.

По данным аналитиков, пожары охватили большую часть юго-западного департамента Жиронда. С июня по август от возгораний в атмосферу попал почти миллион тонн углерода. Объем равен выбросам углекислого газа от 790 тысяч автомобилей. Подобные высокие показатели фиксировали в стране в 2003 году — тогда пожары привели к выбросам 650 тысяч тон углерода.

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Ранее Испанию назвали страной, наиболее пострадавшей от вызванных засухой разрушительных природных пожаров. На нее пришлось почти 40 процентов выжженной пламенем земли. По данным специалистов, на территории страны огнем было пройдено более 236,9 тысячи гектаров.

Нина Ташевская
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