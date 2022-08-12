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Названа наиболее пострадавшая от разрушительных пожаров страна Европы

Copernicus: почти 40% выжженной природными пожарами земли в ЕС пришлось на Испанию

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Наиболее пострадавшей от вызванных засухой разрушительных природных пожаров оказалась Испания. По данным программы Евросоюза (ЕС) по наблюдению Земли Copernicus, на эту страну пришлось почти 40 процентов выжженной пламенем земли, передает газета 20 minutos.

По данным специалистов, на территории страны огнем было пройдено более 236,9 тысячи гектаров — 37,7 процента от общей площади лесных пожаров в ЕС. Связанные с изменением климата природные пожары в Испании летом охватили практически все автономные сообщества. Наиболее крупные очаги находились в Галисии, Кастилии-и-Леоне, Астурии, Эстремадуре, Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и Каталонии.

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Согласно докладу Главного управления гражданской обороны Испании, всего с начала 2022 года и до конца июля в стране были зафиксированы свыше 6,8 тысячи природных пожаров — они привели к гибели двух человек, еще по меньшей мере 58 пострадали, а другие 24 тысячи человек были эвакуированы.

Второе место по объемам пораженной возгораниями земли заняла Румыния (23,9 процента), третье — Португалия (10 процентов), а четвертое — Франция (8 процентов). Специалисты отметили, что за первые семь месяцев 2022 года в Европе произошло 2295 пожаров. Однако катастрофа не затронула Эстонию, Литву, Люксембург и Мальту — там, по оценкам Copernicus, не зафиксировано ни одного возгорания.

Ранее Еврокомиссия увидела спасение Европы от засухи в повторном использовании сточных вод из городских очистных сооружений. Подобные отходы предлагают подвергнуть повторной очистке на водоканалах и применять для полива сельскохозяйственных земель.

Нина Ташевская
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