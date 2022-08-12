Спасение от засухи в Европе увидели в воде из канализации

ЕК: справиться с засухой в Европе поможет повторное использование городских сточных вод

Спасение от обрушившейся на Европу засухи увидели в воде из канализации. Повторно использовать сточные воды из городских очистных сооружений предложила Еврокомиссия (ЕК). Соответствующее сообщение представители органа опубликовали в Twitter.

По данным ЕК, под влиянием аномально высоких температур находится почти половина Евросоюза (ЕС). «Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС — опасные уровни засухи», — заявили в ЕК.

Ключевой мерой, которая поможет пострадавшим от отсутствия осадков странам справиться с нехваткой жидкости, специалисты назвали повторное использование сточных вод. Такие отходы предлагают подвергнуть повторной очистке на водоканалах и применять для полива сельскохозяйственных земель.

В июле Еврокомиссия предупредила, что летом 2022 года засуха затронет 46 процентов территории Евросоюза. По прогнозам исследователей, засуха может привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.