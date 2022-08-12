В Италии осудили заявление Зеленского про возвращение Крыма

La Stampa: желание президента Украины Зеленского вернуть Крым приведет к тотальной войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Крым могут превратить нынешний кризис в республике в полноценную мировую войну. Об этом заявил Доменико Куирико в статье для итальянского издания La Stampa.

Журналист считает, что возможное нападение украинских войск на крымский полуостров приведет к крайне жесткой реакции со стороны Москвы. Нынешние события на Украине «окажутся лишь временным этапом перед адом», считает он. «Попытка вернуть Крым — маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны США, и это означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств», — добавил Куирико.

10 августа Владимир Зеленский после взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе сообщил о планах вернуть Крым под контроль Украины. Он также указал, что конфликт Киева с Москвой начался с полуострова и должен закончиться именно там.