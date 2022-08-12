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Скопинский маньяк отправлен под домашний арест по делу о сокрытии убийства

Скопинского маньяка Виктора Мохова поместили под домашний арест до 7 октября

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Скопинский маньяк Виктор Мохов отправлен под домашний арест. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщают «Известия» в Telegram-канале.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Мохова на время расследование дела об укрывательстве преступления под домашний арест до 7 октября. Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, а также пользоваться интернетом и телефоном. Виктору Мохову грози до двух лет колонии.

2 августа в дом к Мохову зашли пять знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. Мохов проходит по делу в качестве свидетеля.

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Владимир Седов
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