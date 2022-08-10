Скопинского маньяка заподозрили в сокрытии убийства

Baza: в доме скопинского маньяка Виктора Мохова произошло убийство

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышедший на свободу весной 2021 года, может стать фигурантом нового уголовного дела о сокрытии убийства. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По данным канала, 2 августа в дом к Мохову зашли пять знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Щукина. На допросе он дал признательные показания.

9 августа Виктор Мохов получил десять суток ареста за нарушения дисциплины. По данным телеканала РЕН ТВ, поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.