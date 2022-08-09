Скопинский маньяк получил десять суток ареста за нарушения дисциплины

Скопинский маньяк Мохов получил десять суток ареста за нарушения дисциплины

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышедший на свободу весной 2021 года, получил десять суток ареста за нарушения дисциплины. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным телеканала, поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.

Ранее сообщалось, что Рязанской областной суд дополнил ограничения для Виктора Мохова по ходатайству отдела МВД «Скопинский».

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.