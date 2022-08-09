Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Скопинский маньяк получил десять суток ареста за нарушения дисциплины

Скопинский маньяк Мохов получил десять суток ареста за нарушения дисциплины
Виктор Мохов

Виктор Мохов. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышедший на свободу весной 2021 года, получил десять суток ареста за нарушения дисциплины. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным телеканала, поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.

Ранее сообщалось, что Рязанской областной суд дополнил ограничения для Виктора Мохова по ходатайству отдела МВД «Скопинский».

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму
Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины
Американский офицер нашел сходство между украинским и Карибским кризисами
Названы самые востребованные вакансии июля
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Российский дипломат обвинил Украину в ядерном терроризме
Появилась новая версия срыва трансфера Миранчука в «Торино»
Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму увеличилось
Байден обратился к союзникам США по НАТО с призывом
Франция и Великобритания обсудили выделение финансовой помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.