Скопинскому маньяку запретили приближаться к школам и детским садам

Рязанский облсуд запретил маньяку Виктору Мохову приближаться к школам и детским садам

Рязанской областной суд дополнил ограничения для скопинского маньяка Виктора Мохова по ходатайству отдела МВД «Скопинский». Об этом во вторник, 26 июля, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По данным источника, теперь россиянин, отсидевший 16,5 года за похищение несовершеннолетних, больше не сможет подходить ближе чем на 100 метров к образовательным организациям, в том числе к школам и детским садам, а также к детским больницам.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет нельзя гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Также Мохову запрещено посещение культурно-массовых и зрелищных мероприятий и общение с представителями прессы в интернете. Он не может посещать места, где алкоголь продают на розлив, и обязан отмечаться в органах правопорядка четыре раза в месяц вместо двух.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

После выхода маньяка из тюрьмы одна из его жертв — Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова) — получила государственную защиту.