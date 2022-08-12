Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жителей дома с рухнувшей стеной ранее эвакуировали из-за осыпания кладки

Жителей дома в Омске, где обрушилась часть стены, ранее эвакуировали из-за осыпания кладки

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Омске жителей дома, где 12 августа рухнула часть стены, ранее уже эвакуировали из-за осыпания кирпичной кладки. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По их данным, в 2021 году жильцов эвакуировали посреди ночи после того, как с торца здания на первом этаже осыпался слой кирпичной кладки. Пострадавших в инциденте тогда не было.

Несмотря на произошедшее, дом признали пригодным для жилья.

Об обрушении части пятиэтажного жилого дома №53 на улице 20 Партсъезда стало известно 12 августа. Позднее появилось видео, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома
ЦБ представил сценарий нового экономического кризиса
В рухнувшем в Омске доме четыре месяца назад образовалась сквозная дыра
Из частично обрушившегося дома в Омске эвакуировали 40 человек
Женщину-подполковника МВД заподозрили во взятках от мигрантов
На Украине экс-чиновника осудили за просьбу не оскорблять россиян
Жителей дома с рухнувшей стеной ранее эвакуировали из-за осыпания кладки
Российский стилист назвала худшие модели обуви на осень и зиму
Мэр российского города отреагировал на обрушение части жилого дома
В Нагорном Карабахе в ДТП с машиной миротворцев погибли четыре человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.