Жителей дома с рухнувшей стеной ранее эвакуировали из-за осыпания кладки

Жителей дома в Омске, где обрушилась часть стены, ранее эвакуировали из-за осыпания кладки

В Омске жителей дома, где 12 августа рухнула часть стены, ранее уже эвакуировали из-за осыпания кирпичной кладки. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По их данным, в 2021 году жильцов эвакуировали посреди ночи после того, как с торца здания на первом этаже осыпался слой кирпичной кладки. Пострадавших в инциденте тогда не было.

Несмотря на произошедшее, дом признали пригодным для жилья.

Об обрушении части пятиэтажного жилого дома №53 на улице 20 Партсъезда стало известно 12 августа. Позднее появилось видео, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.