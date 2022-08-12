Момент обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске попал на видео

В сети появились кадры обрушения многоэтажного жилого дома в Омске

В сети появились кадры, на которых виден момент обрушения части жилого дома в Омске. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна пробоина в основании пятиэтажного дома. В какой-то момент часть здания обрушивается, близлежащая местность покрывается пылью.

Об обрушении части многоэтажного жилого дома в Омске стало известно в пятницу, 12 августа. Год назад в указанном доме обвалился угол здания, сообщил Mash, подчеркивая, что у строения прокуратура выявила серьезные дефекты.

По данным «Подъема», под завалами жилого дома, часть которого рухнула в Омске, может находиться ребенок. В МЧС сообщили, что информация о пострадавших уточняется.