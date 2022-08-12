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Стало известно о поиске ребенка под завалами рухнувшего в Омске дома

Ребенок может находиться под завалами рухнувшего в Омске дома

Фото: Telegram-канал «Baza»

Под завалами жилого дома, рухнувшего в Омске, может находиться ребенок. О его поисках сообщает «Подъем»

В пресс-службе МЧС по Омской области изданию сообщили, что информация о пострадавших уточняется.

Об обрушении части многоэтажного дома на улице 20-го Партсъезда в Омске стало известно днем 12 августа. Год назад в здании обвалился угол, а прокуратура выявляла серьезные нарушения.

Момент обрушения многоэтажки сняли на видео. На кадрах видно пробоину в основании дома. В какой-то момент часть здания начинает рушиться, а местность вокруг покрывается пылью.

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Константин Лысяков
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